USA innfører ny omfattande Kina-toll

Det svarar til rundt 1.600 milliardar norske kroner.

Tollsatsane startar på 10 prosent 24. september, før dei vil auke til 25 prosent frå 1. januar, kunngjorde presidenten måndag kveld. Han seier målet er å tvinge fram endringar i Kinas handelspolitikk som han hevdar «utgjer ein stor trussel for den langsiktige helsa og framgangen til amerikanske økonomi».

– Vidare, om Kina kjem med gjengjelding mot våre bønder og andre industriar, vil vi med ein gong gå til fase tre, som er ytterlegare toll på rundt 267 milliardar dollar, åtvarar presidenten vidare.

Tidlegare måndag melde kontoret til USAs handelsutsending Robert Lighthizer at lista over tolllagte varer vil innehalde 6.000 kinesiskproduserte produkt, deriblant mange elektronikkprodukt.

Lista var også venta å innehalde utviding av produkttypar som allereie er omfatta av toll, alt frå møblar, vesker og byggjematerialar til støvsugarar og sjømat.

Inviterte til samtalar

Dei to stormaktene har allereie innført 25 prosent toll på varer til ein verdi av 50 milliardar dollar kvar. Kina har tidlegare offentleggjort ei liste over korleis dei vil svare på denne nye tollen. Dei har varsla at dei vil innføre ytterlegare toll på amerikanske varer til ein verdi av 60 milliardar dollar.

USA har i lengre tid varsla om denne omfattande tollen, men det kjem likevel noko overraskande etter at det førre veke vart kjent at USA hadde invitert Kina til nye handelssamtalar.

Talsperson Gao Feng ved det kinesiske finansdepartementet sa torsdag at dei hadde fått ein invitasjon frå amerikanske styresmakter om å ta opp att samtalar, og at dei ønskte det velkommen.