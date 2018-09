Tyske legar trur Pussy Riot-medlem kan ha blitt forgifta

utenriks

Verzilov (30) vart for nokre dagar sidan frakta til sjukehus i Moskva etter å ha blitt alvorleg sjuk. Han skal ifølgje eit anna medlem av gruppa ha mista synet og taleevna. Han vart seinare flogen til Berlin for ytterlegare behandling.

Lege Karl Marx Einhaeupl ved Charité-sjukehuset i Berlin seier tysdag at det ikkje er noko som tyder på at Verzilov har nokon langsiktig sjukdom. Ifølgje kollegaen hans, Kai-Uwe Eckardt, har Verzilov fått intensivbehandling sidan han kom til sjukehuset laurdag, men han opplyser at tilstanden ikkje er livstruande.

Ifølgje Eckardt fekk Verzilov god behandling på sjukehuset i Moskva før han kom til Tyskland. Han seier symptoma tyder på problem med den delen av nervesystemet som styrer indre organ.

Legane i Berlin har så langt ikkje funnet ut kva stoff som kan ha forårsaka forgiftinga.

Pyotr Verzilov er gift med Nadezjda Tolokonnikova, som også er medlem av den profilerte protestgruppa. Verzilov har også canadisk statsborgarskap.

