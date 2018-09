Russland rasar mot Israel etter at syrisk luftvern skaut ned russisk fly

utenriks

Russland reagerte tysdag med å kalle Israels ambassadør i Moskva inn på teppet, samtidig som forsvarsminister Sergej Sjojgu ringde den israelske motparten sin for å seie at han held Israel ansvarleg.

– Skulda for nedskytinga av det russiske flyet og for at mannskapet døydde, ligg fullt og heilt hos Israel, seier Sjoigu, ifølgje russiske medium.

Dei israelske styresmaktene har enno ikkje vilja kommentere hendinga som måndag kveld førte til at eit russisk rekognoseringsfly vart skote ned over Middelhavet, og at 15 russiske soldatar døydde.

Ifølgje det russiske militæret brukte dei israelske jagarflya det russiske flyet som dekke i samband med eit angrep i Latakia-provinsen i Syria.

Israel skal ha varsla berre eitt minutt før angrepet starta, noko som skal ha gjort det umogleg for det russiske flyet å komme seg unna.

– Provokasjon

Forsvarsdepartementet i Moskva kallar angrepet «ein internasjonal provokasjon» og meiner dei har rett til å gjengjelde nedskytinga.

– Som følgje av dei uansvarlege handlingane til det israelske militæret er 15 russiske soldatar døde. Vi ser på desse provoserande handlingane frå Israel som fiendtlege, seier talsmann for det russiske militæret Igor Konasjenkov.

Flyet som vart skote ned, er eit firemotors propellfly av typen Il-20, ikkje ulikt det amerikanske Orion.

Israel og Russland har i fleire år hatt ei nødtelefonlinje for å unngå samanstøytar i lufta over Syria. Det er ikkje første gongen at Israel har angripe syriske militæranlegg for å ramme Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen, som til liks med Russland er alliert med det syriske regimet.

Syriske styresmakter har så langt ikkje kommentert saka.

– To drepne

Det er førebels ikkje klart kva som vart treft under toktet til dei israelske jagarflya, men det har komme meldingar om at både eit våpenlager og eit forskingssenter i Latakia vart trefte av rakettar måndag kveld. To personar vart drepne, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som òg har meldt om fleire såra.

Aktivistar har opplyst at rakettane kom frå havet, og den syriske eksilgruppa understrekar at det enno ikkje er klart om rakettane stamma frå den USA-leidde koalisjonen eller Israel. Innbyggjarar i området har meldt om fleire kraftige eksplosjonar og mange ambulansar og brannbilar som rykte ut.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdar at rakettane kom frå den franske fregatten Auvergne, som var i området måndag kveld. Frankrike nektar for at dei har noko med rakettskytinga å gjere.

Latakia er eitt av kjerneområda til president Bashar al-Assad. Her ligg òg den største russiske flybasen i Syria. Latakia grensar både til den opprørskontrollerte Idlib-provinsen og til Tyrkia.

