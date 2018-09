Fem Emmy-prisar til The Marvelous Mrs. Maisel

utenriks

Den amerikanske manusforfattaren Amy Sherman-Palladino (52) kan smile breitt etter å ha fått to prisar for TV-komedien. Ho vann dei to gjeve prisane for beste manus og regi for komiserie.

Serien som handlar om ei husmor på 50-talet som bestemmer seg for å bli standupkomikar vann også prisen for beste komiserie.

Prisen for beste dramaserie gjekk til HBO-serien Game of Thrones som hadde totalt 22 Emmy-nominasjonar. I tillegg vann Peter Dinklage prisen for beste mannlege birolle i dramaserie. Serien vann dessutan sju prisar i Creative Arts Emmys for ti dagar sidan, skriv VG.

Totalt fem prisar

The Marvelous Mrs. Maisel fekk heile fem priser. Skodespelaren Rachel Brosnahan vann beste kvinnelege hovudrolle i komiserie, og Alex Borstein vart lønna for beste kvinnelege birolle i komiserie.

Tony Shalhoub som også er knytt til serien, var nominert til beste mannlege birolle i komiserie, men der var det Henry Winkler i Barry som stakk av med prisen. Frå Barry vann også Bill Hader beste mannlege hovudrolle.

Matthew Rhys vann prisen for beste mannlege hovudrolle i dramaserie for rolla i The Americans, mens beste kvinnelege dramaskodespelar vart Claire Foy i The Crown.

Fridde frå scenen

Regissør Glenn Weiss, som vann pris for regien av Oscar-utdelinga valde å feire med å gå ned på kne framfor kjærasten.

På scenen fridde han til Jan Svendsen og fekk ja.

– Lurer du på kvifor eg ikkje vil kalle deg for kjærasten min? Det er fordi eg vil kalle deg for kona min, sa Wess.

