CNN: Syria skaut ned russisk militærfly ved eit uhell

utenriks

Skjebnen til dei 14 personane om bord på flyet er ukjent, og ein leite- og redningsoperasjon er sett i verk, ifølgje den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Russarane mista kontakt med flyet 35 kilometer frå den syriske kysten då det skulle returnere til flybasen i Hmeimim.

Departementet hadde sist kontakt med flyet seint måndag kveld. Ifølgje ministeren forsvann flyet frå radaren samtidig som fire israelske F16-fly angreip ukjente mål i den syriske Latakia-provinsen.

Syriske styresmakter har så langt ikkje kommentert saka.

Til CNN seier ein amerikansk tenestemann at flyet vart skote ned ved ein feil av syriske regjeringsstyrkar. Assads styrkar skal ha prøvd å stanse det israelske angrepet då det maritime patruljeflyet av typen Il-20 vart treft av luftverneld. Flyet er eit firemotors propellfly, ikkje ulikt det amerikanske Orion.

Dei amerikanske styrkane i området vart ifølgje kanalen klar over hendinga då syriske styrkar sende ut ei nødmelding på ein open frekvens. USA skal deretter ha fått opplysningar frå eit anna land om flytypen og omstenda rundt hendinga. Tenestemannen vil ikkje seie kva for eit land det er snakk om, men det er sannsynleg at Russland er det einaste landet som har detaljerte opplysningar om kva slags fly som vart skote ned.

Flyet skal ha blitt skote ned av eit luftvernsystem Russland selde til Syria for fleire år sidan, ifølgje CNNs kjelder.

