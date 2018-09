Time Magazine har fått nye eigarar

utenriks

– Vi er tilfredse med å ha funne så lidenskapelege kjøparar som Marc og Lynne for Time-merkevara, seier administrerande direktør Tom Harty i Meredith Corp.

Magasinet er flaggskipet i mediekonsernet Time Inc som for rundt åtte månader sidan vart overtatt av Meredith Corp for 1,8 milliardar dollar. Time Magazine vart saman med Fortune, Money og Sports Illustrated lagt ut for sal i mars.

Marc Benioff har skapt seg ein milliardformue som ein av fire stiftarar av Salesforce.com, som av nyheitsbyrået AP blir omtalt som ein pioner innan nettskytenester.

Ifølgje Meredith Corp vil ikkje ekteparet vere involvert i det daglege arbeidet eller journalistiske avgjerder.

(©NPK)