Sju døde og fem i koma etter narkobruk på musikkfestival i Vietnam

utenriks

Både dei døde og komapasientane har testa positivt for narkotika, opplyste underdirektør Nguyen Van Vien i Hanoi-politiet måndag.

– Politiet prøver no å finne ut kva slags narkotika det dreier seg om, la han til.

Alle offera er vietnamesarar. Dei døde var i 20-åra. Dei fem som ligg i koma er mellom 18 og 30 år gamle og blir behandla ved akuttavdelingar ved to sjukehus i hovudstaden.

«Trip To The Moon»-festivalen vart arrangert av Vietnam Electronic Weekend i den velståande bydelen West Lake, kjent for sitt natteliv. Festivalen var den tredje av sitt slag i landet og den største til no, ifølgje statlege medium.

– Hendinga i går var svært smertefull. Det var eit stort tap, seier Tran Xuan Ha, som er nestleiar for propagandadepartementet i byregjeringa.

Politiet prøver no å finne ut kven som frakta stoffet inn på festivalområdet, og varslar forbod mot denne typen arrangement i hovudstaden i framtida, avhengig av utfallet av etterforskinga.

Billettane kosta mellom 170 og 1.100 kroner. Elektronisk dansemusikk (EDM) er meir utbreidd i den meir opne og moderne Ho Chi Minh-byen sør i landet, men har blitt meir populær også i den konservative hovudstaden.

(©NPK)