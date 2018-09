Rundt 30 afghanske politifolk og soldatar drepne i nye Taliban-angrep

utenriks

Angrepa starta søndag kveld og heldt fram utover måndagen. Dei var retta mot fleire basar og kontrollpostar bemanna av politifolk og soldatar.

Det finst ingen samla offisielle tal for tapa i dei afghanske tryggingsstyrkane, men observatørar peikar på at dei har store vanskar med å halde stand mot dei islamistiske opprørarane utan utanlandsk hjelp.

Lokale styresmakter har så langt meldt om 17 drepne i Farah-provinsen vest i landet, fem i Badghis-provinsen i nordvest, fem i den nordlege Baghland-provinsen og tre i Wardak-provinsen sentralt i landet.

Det er òg meldt om fleire angrep andre stader i Farah-provinsen, der det førebels ikkje har komme opplysningar om tal på drepne og såra.

Minst 42 Taliban-opprørarar skal i tillegg ha mista livet i kampane i Badghis og Baghlan.

Politisjefen i Baghlan-provinsen, Ekramuddin Serih, opplyser at dei afghanske styrkane framleis har kontroll over den angripne basen, og at forsterkningar er på veg til distriktet.

Krigen i Afghanistan kravde i 2017 omkring 19.600 liv, ifølgje Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Analytikarane fryktar at talet kan blir endå høgare i år.

