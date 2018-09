Putin og Erdogan møtest for å drøfte Idlib

utenriks

Den opprørskontrollerte provinsen har dei siste vekene vore gjenstand for eit intenst diplomati, særleg mellom Tyrkia og Russland, som har svært motstridande interesser når det gjeld Idlib.

Mens Russland har signalisert støtte til planane Assad-regimet har om ein stor militær offensiv for å vinne tilbake provinsen, ønskjer Tyrkia å hindre at dette skjer. Tyrkia støttar nemleg ein del av opprørsgruppene og fryktar for ein ny stor flyktningstraum over grensa til Tyrkia.

Putin og Erdogan skal møtast i Sotsji ved Svartehavet. Dei to møttest òg i Teheran fredag under eit toppmøte som Iran var vertskap for. Der avviste Putin Erdogans ønske om ei fullstendig våpenkvile i Idlib.

Til no har dei to landa vore einige om at ei våpenkvile i Idlib ikkje skal omfatte ytterleggåande grupper som blir definerte som «terroristar». Problemet er at store delar av Idlib er kontrollert av jihadistgrupper som blir rekna som svært ytterleggåande.

Idlib er det siste store området i Syria som er kontrollert av sunnimuslimske opprørarar som innleiingsvis tok til våpen for å styrte president Bashar al-Assad.

Truleg er det 3 millionar sivile i provinsen, mange av dei flyktningar frå andre område som den syriske rejgierngshæren har vunne tilbake.

