Minst 17 omkomne i uvêret i USA

utenriks

Florence, som tidlegare var ein kraftig orkan, vart søndag kategorisert som eit tropisk lågtrykk. Vinden var ikkje meir enn 16 meter per sekund tidleg søndag morgon.

Men sjølv om vinden ikkje lenger utgjer nokon trussel, kjem det framleis store mengder regn. Og vasstanden bevegar seg gradvis oppover i ei rad elver i North Carolina.

– Flaumvatnet stig, og dersom du ikkje held auge med det, risikerer du livet, åtvarar delstatsguvernør Roy Cooper.

Dødstalet stig

Så langt er 17 personar bekrefta omkomne, elleve i North Carolina og seks i South Carolina, ifølgje Cooper.

Blant dei døde er små barn. Ein tre månader gammal baby døydde då eit tre fall over ei husvogn i Gaston i North Carolina, mens ein åtte månader gammal baby og mora døydde då eit tre fall over og knuste teglsteinshuset deira i Wilmington.

Mens Florence fortset å bevege seg langsamt innover land med kraftig nedbør, stig vasstanden fleire stadar i delstaten North Carolina. Vegane inn til Wilmington, som har nesten 120.000 innbyggjarar, står under vatn. Styresmaktene planlegg å få forsyningar med vatn og mat flogne inn til kystbyen.

Tusenvis evakuerte

Leiaren for USAs føderale kriseetat, Brock Long, seier søndag at hovudprioriteten er å leite etter sakna.

– Vi skal komme oss gjennom dette. Det blir vanskeleg, men vi skal greie det, seier Long.

I North Carolina nærmar fleire elvar seg rekordhøg vasstand, og opptil 7.500 menneske har fått beskjed om å evakuere i frykt for det som dei nærmaste dagane kan utvikle seg til den verste flaumkatastrofen i delstaten nokosinne.

Ifølgje meteorologane er det fare for at elvane Little River, Cape Fear, Lumber, Neuse, Waccamaw og Pee Dee renn over sine breidder i løpet av måndag, noko som kan utløyse flaum i nærliggjande byar og tettstadar.

Militæret bidrar med eit mannskap på 13.500 for å assistere dei som blir ramma. Det kan bli mange, ettersom meteorologane åtvarar om flaum i byar over 400 kilometer inn i landet.

Trump-melding

Mange vegar er allereie stengde, tettstadar overfløymde og kraftverk slått ut som følgje av Florences herjing i North Carolina, South Carolina og Virginia. 2.400 flyavgangar er kansellerte, 740.000 er straumlause, og fleire enn 26.000 bur på evakueringssenter.

Framover ser det ut til at North Carolina blir verst ramma av uvêret, og USAs president Donald Trump sende laurdag ut ei katastrofeerklæring for delstaten. Det betyr at fleire fylke vil få tilgang på økonomisk nødhjelp frå Washington.

– Den djupaste sympati og varme går til familiar og venner av offera. Må Gud vere med dei, skreiv Trump på Twitter.

Klimaendringane

Florence har forårsaka uvanleg store nedbørsmengder blant anna fordi uvêret nærmast har parkert over eit område i North Carolina. Her har det soge opp fuktig luft frå havet og tømt vatnet som regn over område på land.

Nokre stader har det allereie kome 60 centimeter regn, og meteorologane varslar at det kan komme ytterlegare ein halv meter nedbør.

Fleire forskarar som nyheitsbyrået AP har snakka med, meiner klimaendringane i dette tilfellet truleg har bidratt til å auke nedbørsmengdene.

Noko av forklaringa er at lufta kan halde på meir fukt etter kvart som den blir varmare.

Michael Mann ved Pennsylvania State University trur også at flaumen ved kysten er blitt forverra som følgje av menneskeskapt global oppvarming. Oppvarminga har blant anna bidratt til gradvis stigande havnivå over mange år.

(©NPK)