Kraftig brann på kjøpesenter i New York

utenriks

Brannen braut ut måndag morgon i tredje etasje i parkeringshuset på kjøpesenteret King's Plaza i bydelen Brooklyn. Ei rad med bilar tok fyr, og brannen spreidde seg raskt til fjerde etasje, skriv avisa The New York Post.

Bilete i sosiale medium viser tjukk, svart røyk som veltar opp frå kjøpesenteret.

Over 200 brannfolk var med på sløkkinga, og minst 15 av dei har fått alvorlege røykskadar. To sivile er òg sende til sjukehus med alvorlege røykskadar. Situasjonen er likevel ikkje livstruande for nokon av dei.

Årsaka til brannen er førebels ikkje kjent, men ifølgje dei første meldingane skal folk ha høyrt ein eksplosjon på staden. Dette er likevel ikkje stadfesta. Det er heller ikkje kjent kor mange bilar som vart tekne av flammane.

Brannen starta før senteret hadde opna for dagen.

(©NPK)