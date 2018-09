Google-tilsette seier opp i protest mot Kina-sensur

utenriks

Det melder fleire utanlandske medium.

Ifølgje Buzzfeed har sju tilsette levert si oppseiing på grunn av manglande openheit om prosjektet som blir kalla «Dragonfly».

Google trekte sin søkjemotor frå den kinesiske marknaden for åtte år sidan på grunn av sensur og hacking. Den nye søkjemotoren skal ifølgje Tech Times utelate tema som den kinesiske regjeringa meiner har «sensitivt innhald», som demokrati, talefridom og menneskerettar.

Eit tap av verdiar

Ein av dei tilsette som har sagt opp er Jack Poulson som har jobba for Google sidan mai 2016.

– Eg ser på det å gi etter for sensur- og overvakingskrav i byte mot tilgang til den kinesiske marknaden, som eit tap av våre verdiar og vår forhandlingsposisjon over heile verda, skreiv han i si oppseiing som er omtalt av The Intercept.

Ber om openheit

I tillegg til oppseiingar har 1.400 tilsette underteikna eit brev levert til Google-leiinga. I brevet heiter det at utviklinga av ein søkjemotor spesielt tilpassa Kinas ønske om sensur og kontroll, reiser moralske og etiske spørsmål rundt det arbeidet dei utfører, skriv New York Times.

Google har ikkje kommentert oppseiingane eller det nye prosjektet, som vart gjort kjent for offentlegheita av ein varslar.

(©NPK)