Ford vil forklare seg i Senatet om Kavanaugh-skuldingar

utenriks

– Det gjer ho. Ho ønskjer å gjere kva som helst for å få fram historia si, seier Fords advokat Debra Katz til programposten «Today» på NBC.

Ford har vorte trua etter at ho stod fram med skuldingane, skriv NBC News, og viser til det Katz sa måndag morgon. Katz sa òg at Ford ikkje er einig med dei som skuldar henne for å ha politiske motiv.

– Eg meiner at ingen med vitet i behald vil ønskje å utsetje seg for ein slik prosess og stå overfor motstand av den typen ho kjem til å bli møtt med av dei som ønskjer at nominasjonen av Kavanaugh skal halde fram, seier Katz.

Ford stod i helga fram i Washington Post. Ford hevda då at Kavanaugh forgreip seg på henne på 1980-talet då dei to gjekk på vidaregåande skule.

Kavanaugh, som president Donald Trump har nominert til høgsterettsdommar, har avvist skuldingane.

Trump-rådgivar Kellyanne Conway sa måndag i eit intervju med Fox News at det er rett å lytte til Fords skuldingar.

– Denne kvinna bør ikkje utsetjast for fornærmingar, og ho bør ikkje ignorerast, sa Conway, som kalla Kavanaugh «ein mann med karakter og integritet».

Conway sa at ho, med tilvising til samtalar med Trump og senatorar, reknar med at Ford vil forklare seg for komiteen.

– Ho bør bli lytta til, men prosessen bør ikkje føre til urimeleg utsetjing av voteringa, sa Conway.

Justiskomiteen i Senatet skal etter planen halde avstemming torsdag.

(©NPK)