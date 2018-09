EU-rapport skal innehalde kraftig kritikk av svensk grensekontroll

utenriks

Rapporten er basert på intervju med svenske grensevakter som vart gjort av EUs Schengen-inspektørar i fjor. Ifølgje fleire ikkje namngitte politikjelder er konklusjonen at svensk grensekontroll er ein av Europas dårlegaste fordi grensekontrollane er dårleg bemanna og fordi grensevaktene manglar skikkeleg opplæring og har dårlege arbeidsmetodar.

– Vi risikerer å sleppe inn jihadistar som kjem tilbake, og ta fridomen frå personar som har rett til å komme til landet, seier ei ikkje namngitt politikjelde til avisa Expressen.

Ifølgje kjeldene til avisa vart rapporten halden tilbake før valet 9. september ettersom innhaldet vart rekna som politisk følsamt.

Rapporten har tittelen «Evaluation of Sweden in the Field of Management of the External Borders». Den skal blant anna innehalde opplysningar om at personell som vaktar grensene, ikkje har nok kunnskap til å avsløre falske pass. Dei skal også ha manglande kunnskap om juridiske prinsipp, metodikk og kva plikter dei har som offentlege tenestemenn.

Mangelen på kunnskap skal blant anna ha ramma menneske som er komne til Sverige for å søke asyl.

– Ein har låst inne folk som har hatt rett til å komme inn i landet. Stoppa dei ved grensa og sendt dei tilbake. Det er ikkje rettssikkert, seier ei kjelde.

Situasjonen skal vere aller verst ved Arlanda, Sveriges største lufthamn.

Ifølgje justisdepartementet er sluttrapporten enno ikkje klar. Politikjelder hevdar overfor avisa at offentleggjeringa av rapporten er blitt forseinka med vilje, blant anna ved at den førebelse rapporten er blitt sendt tilbake til EU-kommisjonen ei ekstra gong.

