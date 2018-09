Amerikansk by isolert av flaum – minst 17 omkomne i uvêret

utenriks

– Vegane står under vatn. Wilmington er sperra av, heiter det i ei fråsegn frå dei lokale styresmaktene.

To marinefartøy som har med seg helikopter, landgangsfartøy, køyretøy og straumgeneratorar og dessutan hundrevis av soldatar, ligg no i beredskap utanfor kysten. Det gjer òg eit ambulanseskip.

Planen er å fly inn mat og vatn med helikopter mens redningsmannskapa andre stadar langs kysten no må flytte seg innover i landet og evakuere folk i område der elvane har byrja å gå over sine breidder.

Nesten 120.000 menneske bur i kystbyen, som er den åttande største i delstaten. Søndag stod innbyggjarane i kø i fleire timar utanfor butikkar og restaurantar for å skaffe seg nødvendige varer og vatn.

– Ein vil ikkje berre sjå verknader av uvêret rundt omkring i Nord-Carolina. Vi reknar òg med at ein vil kunne sjå mange skadar gjennom Vest-Virginia og heilt opp til Ohio, der vass-systema har utløp, seier Brock Long på vegner av den føderale kriseetaten FEMA til Fox News.

Seks delstatar

Om lag 115 kilometer inne i landet måtte ein del innbyggjarar nær Lumber River stige direkte om bord i båtar utanfor inngangsdørene. Venteleg blir det liknande situasjonar i byar 400 kilometer inn i landet dei neste dagane etter kvart som flaumvatnet stig der òg, varslar meteorologane.

Eit tog spora av i Anson County austanfor den største byen til delstaten Charlotte søndag kveld, men det er så langt ikkje klart om avsporinga kan koplast til uvêret, eller om nokon vart skadde.

Vêrradarane viser at Florence herjar i seks delstatar med Nord- og Sør-Carolina som dei hardast ramma.

I Nord-Carolina er det frykt for at flaumen kan bli den mest omfattande i delstatshistoria. Titusenvis har fått ordre om å evakuere.

Stigande dødstal

Til no er 17 personar stadfesta omkomne, 11 i Nord-Carolina og seks i Sør-Carolina. Den siste av dei var ein tre månader gammal baby som døydde då eit tre fall over husvogna til familien i Gaston i Nord-Carolina. Ei mor og den åtte månader gamle babyen hennar døydde då eit fallande tre knuste teglsteinshuset deira i Wilmington.

Long sa søndag at styresmaktene prioriterer leitinga etter sakna.

– Vi skal kome oss gjennom dette. Det blir stygt, men vi skal greie det, sa Long.

President Donald Trump skreiv søndag på Twitter at redningsarbeidarar og politi legg ned ein stor innsats, og at dei set inn høggiret når uvêret byrjar å spakne.

– Svært profesjonelt! skreiv presidenten, som sende sine tankar til dei pårørande.

– Djupaste sympati og varme går til familiar og venner av offera. Må Gud vere med dei, skreiv Trump på Twitter.

Klimaendringar

Både lokale styresmakter og miljøverngrupper følgjer no med på dei enorme svine- og kyllingfarmane som ligg i flaumområda i Nord-Carolina.

Florence har forårsaka uvanleg store nedbørsmengder, mellom anna fordi uvêrssenteret nærmast har parkert over eit område i Nord-Carolina. Her har det soge opp fuktig luft frå havet og tømt vatnet som regn over land.

Nokre stadar har det komme 60 centimeter regn, og meteorologane varslar at det kan komme ein halv meter nedbør til.

Fleire forskarar som nyheitsbyrået AP har snakka med, meiner klimaendringane i dette tilfellet truleg har gjort sitt til dei auka nedbørsmengdene. Noko av forklaringa er at lufta kan halde på meir fukt etter kvart som ho blir varmare.

(©NPK)