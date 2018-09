Amatørarkeologar fann 1.500 år gammalt gull på dansk øy

utenriks

Ifølgje DR er det amatørarkeologar som har gjort det oppsiktsvekkjande funnet. Dei første gullstykka vart funne av Terese Refsgaard, som til dagleg er tannpleiar i Aarhus, våren 2017.

– Det kan gå år mellom kvar gong ein amatørarkeolog finn gull, og for nokon lykkast det aldri, så dette er heilt utruleg, seier ho.

Forskingssjef Mads Ravn ved VejleMuseerne anslår at gullet er frå perioden like før vikingtida, det vil seie at det antakelegvis vart grave ned omkring år 500.

Han meiner også funnet er et teikn på at Hjarnø, som ligg utanfor Horsens, var i kontakt med Romerriket.

– De har nok vore med på å plyndre der nede, så vårt funn er ein liten leivning frå ei turbulent tid i verdshistorien der gullet talar sitt eige klare språk, seier han.

Han meiner også at gullet kan ha blitt brukt til ei slags ofring for å unngå dommedag.

I år 536 var det eit stort vulkanutbrot i El Salvador i Mellom-Amerika. Det utløyste ei oskesky som spreidde seg over store delar av kloden, også over Skandinavia.

Det kan ha ført til angst og kaos som har fått folk til å ofre sine mest verdifulle eigedelar.

