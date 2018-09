To skadde då mann køyrde inn i folkemengde i Frankrike

utenriks

Den mistenkte er ein 32 år gammal mann som skal vere ein lokal bebuar. Han køyrde inn i ei folkemengde på 50 personar, ifølgje vitne på staden.

Bilen trefte barrierar som vart sett opp i samband med ein populær helgefestival i området, som tiltrekkjer seg tusenvis av menneske kvart år.

32-åringen skal ifølgje vitna ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er størst) under hendinga. Kjelder nær etterforskinga seier den mistenkte ikkje tidlegare var kjent for politiet for mogleg radikalisering.

Den mistenkte prøvde å flykte til fots, men vart stoppa av folkemengda, ifølgje påtaleansvarleg i regionen, Eric Maurel.

– Han var i ein mentalt forvirra tilstand under arrestasjonen og er send til sjukehus, seier Maurel, som legg til at politiet etterforskar saka som drapsforsøk.

(©NPK)