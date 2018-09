Talet på hundreåringar i Japan nærmar seg 70.000

utenriks

Dermed aukar talet på hundreåringar i landet for 48. gong, ifølgje rapporten Japans helsedepartement la ut fredag, tre dagar før landet markerer dagen for respekt for dei eldre.

Den eldste levande personen i verda er japanske Kane Tanaka (115), som er frå den sørvestlege byen Fukuoka, ifølgje Gerontology Research Group.

Japan hadde berre 153 hundreåringar i 1963, då departementet starta kartlegginga. Sidan har demografien utvikla seg med ei hurtig aldring av befolkninga over fleire tiår. Fallande fødselsratar har bidratt til å forsterke utviklinga.

Personar som er 65 år eller eldre, er venta å utgjere rundt 38 prosent av Japans befolkning i 2060, opp frå 26 prosent i 2015, ifølgje National Institute of Population and Security Research.

