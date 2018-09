Orkanen Florence nedgradert til lågaste nivå

utenriks

USAs nasjonale orkansenter seier Florence no piskar langs kysten av North Carolina med vindar i orkan styrke og åtvarar om livsfarleg stormflo. Vindstyrken ligg no på 41 meter per sekund, og orkanen er dermed nedgradert til den lågaste kategorien.

Orkanauge ligg klokka 23 lokal tid 80 kilometer sør for byen Morehead i North Carolina. Ekstremvêret bevegar seg i retning nordvest med ein fart på 9 kilometer i timen.

Millionar blir truleg straumlause

Til saman er over ti millionar menneske busette i område som truleg vil bli ramma av orkanen. I tillegg til North Carolina er det erklært unntakstilstand i South Carolina, Maryland, Virginia, Georgia og hovudstaden Washington. Rundt 1,7 millionar innbyggjarar har måtta evakuere heimane sine dei siste dagane.

I North Carolina er no over 80.000 husstandar utan straum, men det er anslått at opptil 4 millionar straumkundar kan bli sitjande i mørket.

Torsdag hadde rundt 12.000 personar flytta til mellombels innkvartering. Fleire av fengsla i delstaten har måtta evakuere til saman 3.000 innsette.

Flaum

Enkelte stadar er det varsla 1 meter nedbør over ein periode på sju dagar. Størrelsen på uvêret bidreg til å auke nedbørsmengdene, og meteorologane fryktar i tillegg at Florence vil bli liggjande lenge i ro.

En TV-stasjon i byen New Bern i North Carolina har for første gong i historia måtte evakuere bygningen på grunn av aukande vasstand. Ein talsmann for bedrifta seier vegane i området er overfløymde.

Meteorologane spår at Florence vil bevege seg inn i landet mellom fredag og laurdag.

