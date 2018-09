Noreg toppar framleis FNs utviklings-rangering

utenriks

Som mange gonger før tronar Noreg på toppen av lista over land som er rangerte etter FNs levekårsindeks.

FNs utviklingsprogram (UNDP) offentleggjorde den siste utgåva av lista fredag. Sveits, Australia, Irland, Tyskland, Island og Hongkong følgjer på plassane etter Noreg.

Nedst på lista ligg fleire fattige afrikanske land som er ramma av krig eller konflikt: Niger, Den sentralafrikanske republikken, Sør-Sudan og Tsjad.

UNDP påpeikar at ulikskapane framleis er store mellom landa på lista. Men den generelle utviklinga er at det gradvis går betre over store delar av verda.

I 2010 vart 49 av landa nedst på lista plasserte i kategorien «low human development». Det talet var i fjor redusert til 38.

(©NPK)