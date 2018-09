Nord- og Sør-Korea opnar felles kontor

utenriks

Rundt 50 personar frå kvart land var til stades under ein seremoni i Keasong fredag, ifølgje sørkoreanske Yonhap.

– Eit nytt historisk kapittel er opna her i dag. Dette kontoret er endå eit symbol på freden sør og nord saman har skapt, sa Sør-Koreas gjenforeiningsminister Cho Myoung-gyon.

Bygninga inneheld separate nord- og sørkoreanske kontor, og dessutan eit felles konferanserom. Her er det meint at det skal haldast møte mellom dei to landa.

Sør-Koreas president Moon Jae-in reiser tysdag neste veke til Nord-Korea for eit tredje toppmøte med leiar Kim Jong-un. Sidan dei først møttest i april har dei arbeidd for fleire slike prosjekt, eit teikn på at dei knyter tettare band.

Det var opphavleg planlagt at kontoret skulle opnast i august. Men ifølgje Yonhap vart planane utsette på bakgrunn av bekymringar frå USA om at forholdet mellom nord og sør går raskare fram enn samtalane om atomnedrustning.

