Flaum i gatene i North Carolina når Florence slår inn over land

I byen New Bern i North Carolina, som ligg nær kysten og ved to elveutløp, ventar no 150 menneske på å bli redda frå stigande flaumvatn. Over 200 menneske har allereie blitt redda i byen, der elva Neuse så langt har stige med over 3 meter.

Delar av byen Emerald Isle, som ligg på øya Bogue Banks utanfor kysten av North Carolina, ligg no under nesten to meter med sjøvatn.

Nedgradert

Florence er i ferd med å nå land i Nord-Carolina, og bringar med seg stormflo som kan vere livstruande.

Orkanen er nedgradert til kategori 1-nivå, men styresmaktene åtvarar framleis. Stormflo, flaum i elvar og kraftig regn, kombinert med framleis sterke vindar og at orkanen bevegar seg sakte, gjer at ein ventar enorme øydeleggingar.

– Det verste er ikkje her enno, men det som skjer no er tidlege åtvaringar om kva som vil komme dei neste dagane. Å overleve denne stormen vil bli ein test for uthald, lagarbeid, sunn fornuft og tålmod, seier North Carolina-guvernør Roy Cooper.

Millionar blir truleg straumlause

Til saman er over ti millionar menneske busette i område som truleg vil bli ramma av orkanen. I tillegg til North Carolina er det erklært unntakstilstand i South Carolina, Maryland, Virginia, Georgia og hovudstaden Washington. Rundt 1,7 millionar innbyggjarar har måtta evakuere heimane sine dei siste dagane.

I North Carolina er no over 150.000 husstandar utan straum, men det er anslått at opptil 4 millionar straumkundar kan bli sitjande i mørket.

Torsdag hadde rundt 12.000 personar flytta til mellombels innkvartering. Fleire av fengsla i delstaten har måtta evakuere til saman 3.000 innsette.

Flaum

Enkelte stadar er det varsla 1 meter nedbør over ein periode på sju dagar. Størrelsen på uvêret bidrar til å auke nedbørsmengdene, og meteorologane fryktar i tillegg at Florence vil bli liggjande lenge i ro.

Meteorologane spår at Florence vil bevege seg inn i landet mellom fredag og laurdag.

