Ein omkom etter omfattande gasseksplosjonar i USA

Ifølgje lokale styresmakter var brannane truleg forårsaka av naturgass som hadde leke frå gassrøyr i forstadane Lawrence, Andover og North Andover. Innbyggjarane som får straum levert av selskapet Colombia Gas, vart bedt om å evakuere. Det bur til saman 146.000 menneske i dei tre forstadane.

I Andover er alle brannane no meldt sløkt.

Ti skadde

Ein 18 år gammal mann omkom på sjukehus torsdag kveld etter at bilen han sat i vart treft av ei pipe som følgje av at eit hus eksploderte i Lawrence.

I tillegg er minst ti personar bekrefta skadde, ein av dei kritisk, og sende til sjukehus. Skadane gjeld alt frå røykinhalering til skadar forårsaka av eksplosjonane.

Politisjef Joseph Solomon som kom tidleg til staden, uttalte at brannane og røyken gjorde at det ikkje var mogleg å sjå himmelen.

Ein innbyggjar i Lawrence, Ra Nam, fortalde til AP at han sprang ned i kjellaren då brannalarmen gjekk og fann varmtvannsbehaldaren i brann. Minutt seinare høyrde han ein kraftig eksplosjon frå nabohuset som fekk bakken til å riste. Han sprang så ut i hagen, der han såg ei kvinne og eit barn komme springande ut av nabohuset mens kjellaren deira stod i full fyr.

Høgt trykk

Etaten for krisehandtering i Massachusetts sa at brannane var forårsaka av for høgt trykk i gassrøyra. Colombia Gas jobba med å lette på trykket. All straum er no stengt av i dei ramma områda, opplyser politiet.

Selskapet hadde tidlegare torsdag kunngjort at dei ville gjennomføre ei oppgradering av gassrøyra i desse områda, men det er ikkje kjent om arbeidet hadde begynt.

