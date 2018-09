CNN: Manafort og påtalemakta nær semje om ein avtale

utenriks

Blir det semje mellom partane, vil Manafort erklære seg skuldig på nokre tiltalepunkt. CNNs kjelder åtvarar likevel om at partane også tidlegare har vore i ferd med å inngå ein avtale utan at det har ført heilt fram.

Fredag skal Manafort etter planen møte i retten i Washington DC til ei førebuande høyring i ei ny sak mot han, og utveljinga av ein jury skal begynne måndag.

Ein avtale med påtalemakta fredag kan føre til punktum for saka som har kravd store ressursar i det føderale rettsvesenet i den amerikanske hovudstaten.

Tiltalepunkta omfattar konspirasjon mot USA, kvitvasking av pengar, manglande registrering som lobbyist, falsk forklaring og forsøk på å påverke vitne. Manafort er så langt kjend skuldig i fem tilfelle av skattesvindel, to tilfelle av banksvindel og for å ha halde ein utanlandsk bankkonto skjult. Ei sak er også under oppsegling i delstaten Virginia.

Startar denne siste saka som planlagt, er det venta rettsforhandlingar i tre veker eller meir.

Saka mot Manafort har sin bakgrunn i tida han jobba som lobbyist for Ukrainas tidlegare russiskvennlege regjering. Han var skulda for å ha tatt imot store pengebeløp som han skal ha skjult på hemmelege kontoar i utlandet og som han ikkje betalte skatt for.

(©NPK)