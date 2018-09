Trump nektar for at 3.000 døydde som følgje av Puerto Rico-orkan

utenriks

– 3.000 menneske døydde ikkje, skriv Trump.

Utan å presentere nokon bevis for påstandane, hevdar presidenten på Twitter torsdag at Demokratane har presentert det høge talet for å setje han i eit dårleg lys.

Guvernøren på Puerto Rico justerte nyleg opp dei offisielle dødstala frå orkanen Maria, som gjorde stor skade då han slo over det amerikanske øyterritoriet i september i fjor.

Etter uvêret opplyste styresmaktene at 64 menneske hadde omkomme. Men i august vart tala justerte opp til 2.975 etter at ei langvarig og uavhengig gransking viste at talet på døde var kraftig underrapportert i etterkant av katastrofen.

Mens orkanen Florence er på veg mot dei amerikanske Carolina-delstatane torsdag, tvitrar Trump:

– Då eg forlét øya, ETTER uvêret, oppgav dei alt frå 6 til 18 dødsfall. Etter kvart som tida gjekk, gjekk det ikkje opp stort. Så, lang tid etter, byrja dei å rapportere skikkeleg store tal, som 3.000.

Nokre minutt seinare følgde presidenten opp meldinga med å påstå at Demokratane gjorde dette «for å få meg til å sjå så ille ut som mogleg». Trump skriv òg at han elskar Puerto Rico.

Tidlegare i veka vekte det kraftige reaksjonar då presidenten skrytte av sin eigen innsats i kjølvatnet av orkanen Maria. Han karakteriserte innsatsen til sin eigen administrasjon før, under og etter orkanen i fjor som «ein utruleg suksess».

(©NPK)