Skripal-mistenkte: – Vi var i Salisbury som turistar

– Våre venner har i lang tid anbefalt oss å reise til denne vakre byen, seier Aleksandr Petrov i eit intervju med den statlege russiske nyheitskanalen RT torsdag.

Storbritannia sikta i førre veke Petrov og Ruslan Bosjirov, for å ha prøvd å drepe den tidlegare russiske spionen Sergej Skripal og dottera Julia med nervegifta Novitsjok i Salisbury i mars.

Ifølgje britane er dei to mennene agentar frå den russiske militære etterretningstenesta GRU. Russlands president Vladimir Putin avviste onsdag dette og sa at dei to mennene er sivile.

Dei to nektar for å ha noko med drapsforsøket å gjere og for at dei jobbar for den russiske etterretningstenesta. Bosjirov viser blant anna til at Salisbury har ein vakker katedral som dei ønskte å besøkje.

– Frå starten planla vi å dra til London og ha det gøy. Det var ikkje ei forretningsreise. Vi tenkte å besøkje London, og så dra til Salisbury, seier Bosjirov.

