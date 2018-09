Russisk TV lovar intervju med Skripal-mistenkte

utenriks

Margarita Simonjan, sjefredaktør for den statskontrollerte russiske nyheitskanalen RT, tvitrar torsdag formiddag at ho har treft dei to mennene og at intervjuet kjem «seinare i dag».

Storbritannia sikta i førre veke to menn, Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, for å ha prøvd å drepe den tidlegare russiske spionen Sergej Skripal og dottera Julia med nervegifta Novitsjok i Salisbury i mars.

Ifølgje britane er dei to mennene agentar frå den russiske militære etterretningstenesta GRU. Russlands president Vladimir Putin avviste onsdag dette og sa at dei to mennene er sivile.

