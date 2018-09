FN: Over 38.000 drivne på flukt av kampar i Idlib

utenriks

Syriske regjeringsstyrkar støtta av russiske kampfly har dei siste vekene angripe opprørsmål i Idlib og truar med ein storoffensiv mot provinsen, som delvis blir kontrollert av opprørsgrupper.

– Mellom 1. og 12. september viser tilgjengeleg informasjon at ein kraftig auke i kampane og frykt for ei ytterlegare eskalering har ført til at over 38.500 menneske har flykta, seier FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Dei siste tre dagane har likevel 4.500 returnert etter at angrepa frå dei syriske og russiske styrkane dei siste dagane har vorte færre.

Provinsen hadde før krigen rundt 1,5 millionar innbyggjarar, men FN reknar med at befolkninga no er dobla på grunn av internflyktningar som har komme frå andre delar av Syria.

FN fryktar eit humanitært mareritt om det blir sett i gang ein stor militæroperasjon.

– Vi er i det heile ikkje klare for det verste utfallet, altså å sjå tre millionar menneske reise mot den tyrkiske grensa, seier FNs regionale koordinator for Syria Panos Moumtzis.

