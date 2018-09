Elleve drepne då bil køyrde inn i folkemengde i Kina

utenriks

Ein raud SUV vart køyrd inn i ei folkemengde på torget i Mishui i byen Hengyang i Hunan-provinsen tidleg onsdag morgon lokal tid.

Etter å ha køyrd inn i folkemengda gjekk bilføraren ut av bilen og begynte å angripe folk med kniv og spade, opplyser lokale styresmakter.

Bilføraren heiter Yang til etternamn, men styresmaktene oppgir ikkje kjønn. Yang har eit langt kriminelt rulleblad og er tidlegare dømt blant anna for sal av narkotika, tjuveri og vald.

Dette gjorde at Yang var ute etter «hemn» mot samfunnet, ifølgje styresmaktene, som meiner vedkommande køyrde inn i folkemengda med vilje. Yang vart arrestert etter hendinga.

Styresmaktene opplyste opphavleg at tre personar vart drepne. I ei ny fråsegn opplyser dei at elleve vart drepne, og at 44 vart såra.

