El Salvadors ekspresident dømt til ti års fengsel

Saca innrømde overfor ein domstol i førre månad at han var den sentrale brikka i eit nettverk som påtalemakta meiner tileigna seg 301 millionar dollar frå det offentlege.

Den 53 år gamle konservative ekspresidenten vart arrestert i oktober 2016. Han risikerte opptil 30 års fengsel for lovbrota han var tiltalt for.

Saca hadde inngått ein avtale med fem andre samansvorne om at dei skulle innrømme skuld for å få straffelette. Påtalemakta gjekk etter innrømmingane med på å legge ned påstand om ti års fengsel for Saca.

Dei andre vart onsdag dømde til mellom tre og fem års fengsel.

Saca hadde makta frå 2004 til 2009.

