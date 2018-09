ELN har frigitt gislar i Colombia

utenriks

Røde Kors bekreftar at dei deltok i den humanitære operasjonen der gislane vart overleverte i den vestlege Chocó regionen onsdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Dei seks gislane, tre politimenn, ein soldat og to sivile, vart kidnappa 3. august. Det er ikkje gitt ytterlegare informasjon om frigjevinga.

Duque parkerte fredssamtalane med opprørsgruppa etter at han vart tatt i eid som ny president for ein månad sidan. Han har sett krav om at ELN må stanse all kriminell aktivitet, inkludert kidnappingar og angrep på oljerøyrleidningar.

Ifølgje myndigheitene har ELN kidnappa 18 menneske sidan 2012, og ni av dei sit framleis i fangenskap.

ELN har sagt at dei berre stoppar om styresmaktene godtar ei bilateral våpenkvile.

(©NPK)