Demokratane aukar leiinga på måling

utenriks

Med det har det demokratiske partiet ei leiing på 12 prosentpoeng over republikanarane framfor valet 6. november, viser ei ny partimåling frå NPR og Marist.

På den tilsvarande målinga i juli fekk demokratane 47 prosents oppslutning, mens republikanarane fekk 40 prosent.

I Midtvesten i USA har demokratane hatt ein auke i oppslutninga på 13 prosentpoeng sidan juli. Noko av årsaka er truleg at industrien og bønder i denne delen av landet blir påverka spesielt negativt av handelskrigen Donald Trump har starta.

Under mellomvalet i november skal det veljast ei rad nye medlemmer i Senatet i tillegg til at heile Representanthuset er på val. Dermed kan det republikanske fleirtalet ryke i eitt eller begge husa i den amerikanske Kongressen.

Tommelfingerregelen seier at demokratane må ha rundt 7 prosent høgare oppslutning på landsbasis for å vinne fleirtal i Representanthuset, på grunn av utforminga av valkrinsane. Meiningsmålingar kjem nærmast dagleg, og dei fleste har ikkje vist like stor leiing som den frå NPR og Marist. På enkelte er forspranget berre på fire prosentpoeng.

President Donald Trumps popularitet er på si side meir eller mindre uendra sidan målinga i juli. På septembermålinga seier 38 prosent av dei spurde at dei meiner Trump gjer ein god jobb, som er eitt prosentpoeng ned frå juli, mens 53 prosent meiner han gjer ein dårleg jobb, opp to prosentpoeng. Endringane er innanfor feilmarginen på målinga.

(©NPK)