96 borgarmeistrar held klimatoppmøte i København

utenriks

Det opplyser Københavns borgarmeister Frank Jensen i ei pressemelding torsdag.

– Eg er enormt stolt og glad for at dei største byane i verda har valt København som vert for C40s klimatoppmøte i 2019. Det er ei stor anerkjenning av vår klimainnsats, seier Jensen.

Ifølgje han vil hovudtemaet for klimamøtet vere korleis storbyane kan oppfylle målsettingane i Parisavtalen og avgrense utslepp av C02.

Meir enn 1.000 deltakarar frå blant anna Paris, Tokyo, New York og Singapore kjem til København i samband med C40-møtet.

Klimanettverket vart i si tid grunnlagt av dåverande London-borgarmeister Ken Livingstone, som samla kollegaer frå 18 storbyar for å diskutere moglege byløysingar for å redusere utslepp av klimagassar.

Oslo vart med i C40-nettverket i 2012.

(©NPK)