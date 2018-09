Putin hevdar britane skuldar sivile for Skripal-attentatet

utenriks

Russiske styresmakter har lenge nekta for å ha noko med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera hans Julia i Salisbury å gjera.

Tidlegare i september etterlyste Storbritannia dei to russiske mennene Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, som dei meiner stod bak attentatet.

Det er uvisst om dette er dei verkelege namna til mennene, men britane offentleggjorde også fleire bilete av dei.

Ifølgje den britiske statsministeren Theresa May er dei to mennene truleg agentar i Russlands militære etterretningsteneste GRU.

Veit kven dei er

– Vi har sjølvsagt undersøkt kven desse menneska er, og vi veit no kven dei er. Vi har funne dei, seier Putin til nyheitsbyrået TASS.

Han nektar likevel for at dei to mennene er knytte til russisk etterretning og seier at dei er sivile.

– Eg kan forsikra om at det ikkje er noko ekstraordinært eller kriminelt her, seier Putin, som oppmodar dei to mennene til å stå fram.

– Dei bør kontakte media. Eg håper at dei vil fortelja historia si, seier han.

– Løgn

Storbritannia kjøper ikkje forklaringa frå den russiske presidenten.

– Vi har fleire gonger bede Russland om å stå til ansvar for det som skjedde i Salisbury i mars, og dei har svart med tåkelegging og løgner, seier talsmannent til statsminister Theresa May.

Ifølgje talsmannen står den britiske regjeringa fast på at dei meiner Petrov og Bosjirov er knytte til russisk etterretning.

– Desse mennene er offiserar i den russiske militærreterretningstenesta GRU, som har brukt eit dødeleg, giftig og ulovleg kjemisk våpen i gatene i landet vårt, seier May-talsmannen.

Fleire offer

Både far og dotter Skripal overlevde nervegiftattentatet i den engelske småbyen i mars.

I juni blei to andre britar funne medvitslause i eit hus i Amesbury om lag 13 kilometer frå Salisbury. Ein av dei, Dawn Sturgess, døydde nokre dagar seinare. Også desse to blei forgifta med Novitsjok etter å ha funne ei henslengt parfymeflaske.

Storbritannia la raskt skulda for Skripal-attentatet på Russland og utviste fleire russiske diplomatar.

Over 20 andre vestlege land, blant dei Noreg, følgde opp og til saman 150 russiske diplomatar blei erklærte uønskte. Russland svarte med å utvisa like mange vestlege diplomatar.

(©NPK)