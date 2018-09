Putin: Russland har identifisert dei to som er sikta for Skripal-attentat

utenriks

Russiske styresmaktene har lenge nekta for å ha noko med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia i Salisbury å gjere.

Tidlegare i september etterlyste Storbritannia to namngitte russarar som blir oppgitt å vere russiske agentar for etterretningsorganisasjonen GRU. Britane har sikta dei for attentatet.

Russarane sa først at dei ikkje hadde kjennskap til dei to. Onsdag opplyste Putin at russiske styresmakter no har identifisert dei to som sivilpersonar. Det er «ingenting kriminelt» med dei, seier Putin, som oppfordrar dei to til sjølv å kontakte media og fortelje si historie.

Både far og dotter Skripal overlevde nervegiftattentatet i den engelske småbyen i mars.

Storbritannia la raskt skulda for attentatet på Russland og reagerte med å utvise russiske diplomatar. Over 20 land følgde etter, og totalt er 150 diplomatar som ein reknar med var spionar, kasta ut. Russland utviste eit liknande tal diplomatar til dei respektive landa.

(©NPK)