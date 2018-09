Lulas parti har nominert ny kandidat til valet i Brasil

utenriks

Domstolen hadde gitt Brasils arbeidarparti frist til 12. september med å nominere ein ny kandidat.

– I dag presenterer vi Fernando Haddad, sa partileiar Gleisi Hoffmann under eit valmøte som vart halde like ved fengselet der Lula sonar ein dom på tolv år for korrupsjon og kvitvasking av pengar.

Eit brev frå Lula vart tysdag lese opp for dei frammøtte der han uttrykte støtte til andrekandidaten som Lula skreiv har halde posten med «ekstrem lojalitet».

– Eg ber frå botnen av mitt hjarte om at alle dei som stemte på meg, stemmer på kampfelle Fernando Haddad som president for republikken, heitte det i brevet. Det var på førehand venta at Haddad, som er tidlegare São Paulo-ordførar, ville bli utnemnt. I sin tale sa Haddad at han deler smerta mange brasilianarar føler over at dei ikkje kjem til å få Lula som sin president.

72 år gamle Lula har heile tida avvist skuldingane mot han, som gjekk på at han skal ha fått ei luksusleilegheit mot å favorisere entreprenørfirmaet Grupo OAS. På grunn av dommen har valdomstolen nekta Lula å stille til valet 7. oktober, men advokatane hans har framleis ei anke til behandling. Det er likevel ikkje venta at den går gjennom.

På dei siste meiningsmålingane har Lula hatt ei oppslutning på 40 prosent, dobbelt så mykje som den nærmaste rivalen, høgrepopulisten Jair Bolsonaro. Sistnemnde vart i førre veke knivstukken på eit valmøte nord for Rio de Janeiro. Han har måtta la sønene overta valkampen, ettersom han framleis er til behandling på sjukehus.

