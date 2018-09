utenriks

Alliansen inviterte onsdag Löfven til samtalar om moglegheita for at Socialdemokraterna kan bli støtteparti for ei borgarleg regjering.

– At vi skulle bli støtteparti for den borgarlege blokka, er ein tanke som kan avskrivast fullstendig, seier statsministeren.

– Vi kan ikkje etablere ein praksis i Sverige der ein sementerer ein blokkpolitikk der den borgarlege blokka skal regjere om dei blir størst, og der den borgarlege blokka også skal regjere om dei blir minst, sa han.

