EU går vidare med forslag om å slutta å stilla klokkene

Det blei klart då sjefen for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker onsdag heldt den årlege talen sin om tilstanden til unionen.

– Vi må få slutt på denne stillinga av klokkene, sa Juncker.

Planen til EU-kommisjonen er at den eksisterande ordninga skal avviklast allereie i 2019. Men det blir opp til kvart enkelt medlemsland å avgjera om ein skal innføra evig sommartid eller evig vintertid.

Viss EU opphevar skiljet, vil avgjerda i utgangspunktet også gjelde Noreg.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som også har ansvar for klokkestillinga i Noreg, seier det blir spennande å sjå kva EU til slutt landar på når forslaget skal behandlast.

– Uansett vil dette påverka oss. Noreg er avhengig av handel med andre EU-land, og det er generelt ein fordel for næringslivet at vi har den same tida som nabolanda, seier han.

Statsråden legg til at klokkestillinga er noko som vekkjer engasjement hos mange.

– Det engasjerer både småbarnsforeldre, som meg sjølv, og folk som er spesielt opptekne av søvn. I tillegg har ein større ting, som produktiviteten i samfunnet. Det er delte meiningar om tradisjonen med å stilla klokka, seier Røe Isaksen.

