Ungarn møtt med tikkande «atombombe» i EU-parlamentet

Ungarns statsminister Viktor Orbán måtte tola krass kritikk då han møtte dei folkevalde i EU-parlamentet til debatt tysdag ettermiddag.

Onsdag skal EU-parlamentet nemleg ta stilling til eit forslag om å tilrå aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten mot Ungarn. Artikkel 7 blir kalla «atombomba» i EU-samarbeidet, og aktivering av artikkelen er starten på ein straffeprosedyre som i siste instans kan føra til at Ungarn blir fråteken stemmeretten i unionen.

Orbán raste mot forslaget, som han kalla ei fornærming mot heile det ungarske folket.

– De fordømmer ikkje berre ei regjering, men eit land og ein nasjon. De fordømmer Ungarn, sa han.

Harde skuldingar

Grunngjevinga for artikkel 7-forslaget er at Orbán-regjeringa systematisk har undergravd demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

Den ungarske regjeringa har knebla uavhengige medium, tøyla kritisk tenking i akademia og erstatta dommarar med regimetru marionettar, tora saksordførar Judith Sargentini frå det grøne partiet GroenLinks i Nederland.

Den tyske sosialdemokraten Udo Bullmann skulda Orbán for å leia den «mest korrupte regjeringa i heile EU».

–Eg blir utruleg irritert når eg høyrer på Orbán, for han har ikkje skjøna kva denne debatten handlar om, sa Bullmann.

EU-parlamentet er slett ikkje ute etter å fornærma det ungarske folket, sa Bullmann. Tvert imot:

– Det er for å forsvara rettane og fridomane til det ungarske folket vi held denne debatten.

Forsvarer innvandringsmotstanden

Orbán sjølv hevda derimot at det i røynda er noko anna som ligg bak hardkøyret. Nemleg politisk misnøye med dei sterke valresultata til det ungarske regjeringspartiet Fidesz og med den strenge innvandringspolitikken til Ungarn.

Ungarn kjem ikkje til å gje etter for «truslar, utpressing og fordømming», åtvara han.

– Vi vil halda fram å verna grensene våre, og vi bestemmer sjølv kven vi vil bu med. Vi har bygd eit gjerde, og vi har stoppa hundretusenvis av ulovlege innvandrarar. Vi har forsvart Ungarn, og vi har forsvart Europa, sa Orbán.

– Ungarn blir fordømt fordi det ungarske folket har bestemt at Ungarn ikkje skal bli eit land av migrantar, heldt han fram.

Diskusjon i EPP

I avstemminga onsdag ettermiddag trengst det to tredels fleirtal for å få vedteke forslaget om å tilrå aktivering av artikkel 7.

Før avstemminga har det vore knytt stor spenning til kva side den konservative partigruppa EPP vil falla ned på. EPP er den største partigruppa i EU-parlamentet, men er også den gruppa som Orbán sjølv og partiet hans Fidesz høyrer til. Bestemmer EPP seg for å stemma nei, vil forslaget mest sannsynleg falla.

EPP-sjef Manfred Weber opplyste under debatten at partigruppa skulle halda eit møte tysdag kveld for å bestemma seg.

– Men eg må seia at viss ikkje den ungarske regjeringa viser vilje til å løysa dette problemet, kan aktivering av artikkel 7 bli nødvendig, åtvara han.

Hovudverk

Orbán har i ei årrekkje vore ein hovudverk for dei andre partia i EPP, og diskusjonen om utkasting vender stadig tilbake.

Men så langt har dei konservative kollegaene valt å slå ring om han.

Samtidig blir det rekna som svært lite sannsynleg at ein artikkel 7-prosess vil kunne gå så langt som til vedtak om straff. Grunnen er at slike vedtak krev at dei andre medlemslanda gjer eit samrøystes vedtak.

