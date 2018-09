USAs austkyst førebur seg på orkanen Florence

utenriks

Guvernørane i Georgia, South Carolina og North Carolina har allereie erklært unntakstilstand mens ein ventar på Florence.

– Folka mine har nettopp informert meg om at dette er ein av dei verste stormane som vil treffe austkysten på mange år. Det ser også ut til at den treffer direkte mot North Carolina, South Carolina og Virginia. Ver så snill, ver førebudd, ver forsiktig og ver trygg, skriv president Donald Trump på Twitter. Han seier styresmaktene er i beredskap og står klare til å hjelpe.

Aukar i styrke

Orkanen fortset å auke i styrke og vil tysdag nærme seg kategori 5-orkan, den sterkaste orkankategorien, med vedvarande vindstyrke over 69 meter per sekund. Slike ekstremvêr har potensial til å forårsake katastrofale øydeleggingar, åtvarar USAs nasjonale orkansenter (NHC) i ei oppdatering måndag ettermiddag.

– Poenget her er at det med stor sikkerheit kan slåast fast at Florence vil bli ein stor og ekstremt farleg orkan, uavhengig av eksakt vindstyrke, heiter det i fråsegna frå NHC.

Klokka 17 måndag ettermiddag, ved midnatt norsk tid, låg Florences senter 845 kilometer sør-søraust for Bermuda og 1.880 kilometer aust-søraust for Cape Fear i delstaten North Carolina. Vedvarande vindstyrke vart målt til 63 meter per sekund, mens vêrsystemet bevegde seg vest-nordvestover med ein fart på 20 kilometer i timen.

Enda ein storm

Parallelt med førebuingane på fastlandet i USA, går det føre seg overvaking av ein tropisk storm. Den har fått namnet Olivia og er venta å nå Hawaii i løpet av nærmaste døgn, men den har blitt nedgradert frå orkan til kraftig storm.

Olivia ligg for augneblinken 670 kilometer aust for øya Hilo og beveger seg mot Hawaii med ein fart på 15 kilometer i timen. Den vedvarande vindstyrken er oppe i 32 meter per sekund. Grensa mellom orkan og sterk storm går ved 32,7 meter per sekund.

Det er venta at Olivia fører med seg store mengder nedbør, opptil 50 centimeter regn i nokre område.

