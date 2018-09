Trump til stades under markering av 11. september

utenriks

Menneska som blei drepne då eit kapra fly styrta i Pennsylvania, blei heidra nøyaktig 17 år etter at angrepa skjedde.

Offera «slutta seg til dei udødelege rekkjene av amerikanske heltar», sa Trump under seremonien. Også kona hans, Melania, var til stades.

For få dagar sidan blei eit nytt monument innvigd nær staden der flyet styrta. Monumentet er eit høgt tårn med hengjande sylindrar som gjev frå seg lyd når dei bevegar seg i vinden. Éin sylinder er hengt opp for kvart av dei 40 offera for flystyrten.

Også ved World Trade Center i New York blei 11. september markert. Her blei over 2.600 menneske drepne då to kapra fly blei flogne inn i tvillingtårna på Manhattan i 2001.

Visepresident Mike Pence deltok tysdag i ei markering ved forsvarsdepartementet Pentagon, som også blei ramma av eit kapra fly.

(©NPK)