Søreide: Beklagelige amerikanske utsegner om ICC

Den amerikanske nasjonale tryggingsrådgjevaren John Bolton truga måndag med å straffeforfølgja dommarane ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag i Nederland.

Bakgrunnen for utfallet er at ICC vurderer etterforsking av skuldingar om krigslovbrot gjort seg skuldig i av amerikanske styrkar i Afghanistan.

– USA står fritt til å velja å ikkje vera statspart til domstolen, og som ikkje-medlem har USA heller ikkje noko plikt til å samarbeida med ICC. Utsegnene til John Bolton er likevel beklagelege, seier Søreide i ei fråsegn til NTB.

– Viktig mandat

Utanriksministeren minner om at Noreg heilt frå starten av har vore ein av støttespelarane til ICC.

– Domstolen har eit viktig mandat i å arbeida mot straffridom for dei mest alvorleg internasjonale lovbrota, der statane sjølve ikkje er i stand til å gjera dette, seier ho.

Noregs NATO-allierte USA har likevel lenge vore skeptisk til ICC. Til liks med land som Israel og Russland har USA aldri slutta seg til domstolen.

Bolton meiner det er uakseptabelt at amerikanske borgarar skal kunne etterforskast og straffeforfølgjast av ein internasjonal domstol.

Han trugar både med sanksjonar og arrestasjonar av ICCs dommarar og saksøkjarar viss dei prøver seg på dette.

Skuldingar om tortur

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch reagerer sterkt på truslane til USA. Det same gjer American Civil Liberties Union (ACLU), som representerer fleire menneske som hevdar å ha blitt haldne fanga og torturert av amerikansk personell i Afghanistan.

– Denne misforståtte og skadelege politikken vil ytterlegare isolera USA frå sine nærmaste allierte og oppmuntra krigslovbrytarar og autoritære regime som prøver å unndra seg internasjonal straffeforfølging, heiter det i ei fråsegn frå ACLU.

Avviser kritikken

ICC blei etablert i 2002 og er den første permanente, internasjonale domstolen i verda som forfølgjer enkeltpersonar som blir skulda for krigslovbrot, lovbrot mot menneska og folkemord, rettsleg

Domstolen avviser kritikken og trugslane frå USA og held fast på at FNs tryggingsråd og 123 land har slutta opp om ICC.

– ICC, som ein juridisk institusjon, opptrer i tråd med det juridiske rammeverket i Roma-statuttane og vil opptre upartisk og uavhengig i tråd med mandatet, heiter det i ei kunngjering frå domstolen i Haag.

– Godkjenner ikkje

Bolton streka i ein tale måndag under at USA ikkje godkjenner legitimiteten til domstolen. Han truga med strenge amerikanske straffereaksjonar dersom ICC gjer forsøk på å stilla amerikanske statsborgarar eller USAs allierte til ansvar for krigslovbrot.

ICCs dommarar kan ifølgje Bolton bli nekta tilgang til USA og få eventuelle verdiar i amerikanske finansinstitusjonar frosne. I tillegg risikerer dei straffeforfølging i USA.

FN-domstolen vurderer i desse dagar å starta ei formell etterforsking av skuldingar om krigslovbrot utført av afghanske tryggingsstyrkar, opprørarar og amerikanske styrkar og etterretningsfolk i Afghanistan sidan 2003.

Amerikansk personell blir mellom anna skulda for tortur av fangar og ulovleg fengsling av mistenkte i landet.

ICC vurderer også ein førespurnad frå Palestina om å opne etterforsking av drapa til israelske soldatar på uvæpna palestinske demonstrantar på Gazastripa.

