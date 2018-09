Russland held rekordstor militærøving

utenriks

Militærøvinga Vostok-2018 blir halden i det austlege Sibir og er ifølgje det russiske forsvarsdepartementet den største sidan 1981.

I tillegg til over 300.000 soldatar inngår 36.000 militære køyretøy, 1.000 fly og 80 marinefartøy i den vekelange øvinga.

– Forestill dykk 36.000 militære køyretøy i bevegelse samtidig, stridsvogner, pansra personellkøyretøy og kampvogner, alt under forhold som ligg så tett opptil ein kampsituasjon som mogleg, seier Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Øver på konflikt

Nato har fordømt den russiske storøvinga og hevdar at det er ei øving på storkonflikt.

– Den føyer seg inn i eit mønster som vi har sett over tid – eit meir sjølvsikkert Russland, som aukar sitt forsvarsbudsjett og militære nærvær, sa NATOs talsmann Dylan White i førre månad.

Ein talsmann for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, avviste kritikken og sa at det er heilt avgjerande og høgst forståeleg at Russland ønsker å kunne forsvare seg mot det han omtalte som «ei ofte aggressiv og uvennleg» omverd.

Avviser kritikk

Russland viser til Natos utviding austover og avviser samtidig Vestens kritikk etter annekteringa av Krimhalvøya i Ukraina i 2014.

Den siste storøvinga, Vostok-2014, var i 2014 og samla 155.000 soldatar. Øvinga i fjor, Zapad-2017, gjekk føre seg både på russisk og kviterussisk territorium. Der deltok ifølgje Moskva omkring 12.700 soldatar.

Nato meiner likevel at Russland har underrapportert størrelsen på denne øvinga, som nokre av dei austlege medlemslanda i alliansen meiner omfatta meir enn 100.000 soldatar.

