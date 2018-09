EU-alarm om luftforureining

utenriks

I tillegg til å koste liv, fører luftforureining til milliardar av euro i helsekostnadar, blir det foreslått i rapporten, som er utarbeidd av EUs revisjonsorgan ECA.

– Luftforureining er den største helserisikoen knytt til miljøet i EU, seier ECAs Janusz Wojciechowski.

Ifølgje han viser rapporten at EUs krav til luftkvalitet i fleire tilfelle er svakare enn kva nyare forsking tilseier. Samtidig gjer mange av EUs medlemsland for lite for å få bukt med problema.

– Vi oppdaga også at det ikkje er sikkert at luftforureininga er blitt målt dei rette stadane, og at det derfor er fare for at den kan ha blitt undervurdert, seier Wojciechowski, som spesielt etterlyser fleire målingar nær store industrianlegg og langs tungt trafikkerte vegar.

ECA, som svarar til Riksrevisjonen i Noreg, ber no EU om å stramme opp lovgjevinga og innføre strengare overvaking av innsatsen til medlemslanda.

