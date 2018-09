USA-støtta styrkar angrip IS-kontrollert område i Aust-Syria

utenriks

Dei syriske demokratiske styrkane (SDF), som er ein allianse av kurdiske og arabiske krigarar, har i fleire månader nærma seg byen Hajin og omland i den austlege Deir al-Zor-provinsen. Måndag starta offensiven mot sjølve byen.

Ein kommandant frå SDF seier at angrepet i denne fasen er sett saman av tung artillerield og amerikanskstyrte luftangrep. Minst 15 IS-krigarar skal vera drepne.

Den syriske observatørgruppa SOHR seier at tapstalet er minst 17.

Kraftige samanstøytar

– Styrkane våre starta i dag angrepet mot IS i Hajin med artilleri og fly. Samanstøytane vil bli kraftige, sidan IS har forsterka stillingane sine. Men vi skal ta kontroll over byen, seier SDF-kommandanten som ikkje vil fortelja namnet sitt.

SOHR, som følgjer situasjonen over heile Syria frå basen sin i London, seier at SDF har samla krigarar og utstyr i vekevis før angrepet.

– Offensiven for å gjera slutt på nærværet til IS i denne lomma tok til i dag med dei kraftigaste flyangrepa og den mest omfattande artilleriskytinga mot IS-stillingar på mange månader, seier SOHRs leiar Rami Abdulrahman.

Korridor

Han legg til at SDF har teke seg inn i nokre av dei nordlege områda av byen og opna ein korridor slik at sivile kan koma seg ut.

Heilt sidan opprettinga av det såkalla kalifatet i 2014, med område i Syria og Irak, er IS pressa tilbake på alle frontar. I dag har ekstremistgruppa kontroll over delar av provinsen Deir al-Zor og eit landområde sør i Syria.

SDF blei danna i oktober 2015 og blir støtta av ein amerikansk-leidd koalisjon som set inn fly, artilleri og spesialrådgjevarar. Det var denne alliansen som dreiv IS ut frå det nordlege Syria i fjor, inkludert bastionen Raqqa.

