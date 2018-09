Trumps regjering til angrep på Den internasjonale straffedomstolen

utenriks

Utfallet til tryggingsrådgjevar John Bolton kjem mens Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vurderer å etterforska krigslovbrot som amerikanarane kan ha gjort i Afghanistan. USAs utanriksdepartement har tidlegare protestert mot oppmodinga til ICC-aktoratet om etterforsking.

Bolton meiner ICC utgjer eit angrep på suvereniteten til USA.

– I teorien skal ICC halda gjerningsmennene bak dei mest sjokkerande grufulle handlingane ansvarlege for handlingane sine, sørgja for rettferd for offera og hindra framtidige overgrep gjennom avskrekking, seier Bolton.

– I praksis har likevel domstolen vore ineffektiv, uansvarleg, og rett og slett farleg, meiner tryggingsrådgjevaren til Trump.

Den amerikanske regjeringa trugar også med å arrestera og rettsforfølgja både dommarar og andre ICC-medarbeidarar viss dei prøver å reisa sak mot amerikanske statsborgarar.

– Viss domstolen kjem etter oss, Israel eller andre amerikanske allierte, vil vi ikkje sitja i ro, seier Bolton.

ICC held til i Haag i Nederland og har mandat til å rettsforfølgja krigslovbrot, lovbrot mot menneska og folkemord. President Bill Clinton signerte Romavedtektene som innebar opprettinga av ICC, men etterfølgjaren hans George W. Bush trekte sidan støtta til USA av frykt for at landet ville bli urettmessig rettsforfølgt av politiske årsaker. Totalt er 123 statar medlem av domstolen.

Kritikken av ICC kjem samtidig som amerikanske styresmakter stadfestar at dei stengjer den palestinske frigjeringsorganisasjonen PLOs kontor i Washington.

|

(©NPK)