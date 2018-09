Trump stengjer PLOs kontor i Washington

utenriks

– Leiarskapen til PLO har fordømt ein amerikansk fredsplan dei ikkje har sett, hevda talsperson Heather Nauert i USAs utanriksdepartement måndag.

Ho stadfesta at PLOs kontor i Washington no skal stengjast. Grunngjevinga er at den palestinske sjølvstyremakta nektar å etterkomma kravet om å vera med i USA-leidde fredsforhandlingar med Israel.

PLO har i over 20 år hatt eit representasjonskontor i Washington, som i praksis har fungert som ambassaden til palestinarane i USA.

Stadfestar

PLOs generalsekretær Saeb Erekat stadfestar at organisasjonen har fått beskjed om å forlata Washington.

– Ein amerikansk tenestemann har informert oss om vedtaket deira om å stengja kontoret til delegasjonen til palestinarane i USA, seier Erekat.

– Dette er endå ei stadfesting på at politikken til Trump-administrasjonen er å driva kollektiv avstraffing av det palestinske folk, mellom anna ved å kutta den økonomiske støtta til humanitær hjelp, mellom anna øyremerkt helse og utdanning, seier han.

Ikkje uavhengig

Palestinarane har i fleire år nekta å forhandla med Israel fordi landet held fram å utvida dei folkerettsstridige busetjingane på den okkuperte Vestbreidda.

Etter at Trump godkjende Jerusalem som Israels hovudstad, har president Mahmoud Abbas også gjort det klart at rolla til USA som nøytral meklar høyrer fortida til.

Palestinarane seier ikkje kategorisk nei til forhandlingar, men krev at dei i så fall må skje i regi av eit uavhengig internasjonalt organ, noko Israel motset seg.

Trugar FN-domstol

Samtidig som stenginga av PLO-kontoret blei stadfesta, har USAs nasjonale tryggingsrådgjevar John Bolton gått hardt ut mot Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Viss domstolen kjem etter oss, Israel eller andre amerikanske allierte, vil vi ikkje sitja i ro, sa han måndag.

Bolton truga med å arrestera og forfølgja både dommarar og andre ICC-medarbeidarar rettsleg viss dei prøver å reisa sak mot amerikanske statsborgarar.

ICC vurderer å etterforska krigslovbrot som kan ha blitt gjort av amerikanarar i Afghanistan.

