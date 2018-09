Statsvitarar ueinig om Löfven vann eller tapte

utenriks

– Regjeringa har tapt valet. Veljarane krev dermed at den tar ansvaret. Ein har ikkje gitt regjeringa fornya tillit. Eg syns eigentleg at regjeringa bør ta følgjene av dette, seier professor Li Bennich-Björkman ved universitetet i Uppsala.

Alt snakk om såkalla blokkoverskridande samtalar verkar derfor kunstig, meiner ho.

– Kva samtaler skal førast av ei regjering som faktisk har tapt valet, spør Bennich-Björkman.

Statsvitaren Marja Lemne er ueinig.

– Ein kan ikkje sjå bort frå at regjeringa har styrt med støtte frå Vänsterpartiet og at dei har gått mykje fram. Sjølv om partia som sit i regjering har gått tilbake, så er det ikkje nokon dramatisk nedgang for regjeringsgrunnlaget. Det synest eg er eit spørsmål som må diskuterast, seier ho.

Bennich-Björkman meiner valet vart mindre dramatisk enn venta.

– Det vart ikkje den smellen som ein skulle kunne tru før valet, sjølv om det vart stor framgang for Sverigedemokraterna, seier ho.

– Dei tar for seg både frå Socialdemokraterna og Moderaterna og har på eitt eller anna vis formidla eit bilde av det liberale samfunnet, men eg er usikker. Det er ganske vanskeleg for ein del personar å byte parti, seier ho.

Lemne er ikkje særleg overraska over valresultatet.

– Det uventa er vel at Socialdemokraterna ikkje gjekk meir tilbake, seier ho.

