Orkanen Florence styrkjer seg til kategori 4

utenriks

Florence vil slå inn over den amerikanske austkysten dei nærmaste dagane. North Carolinas guvernør Roy Cooper seier delstaten vil bli hardt ramma og åtvarar mot kraftig vind, stormflo langs kysten og om at øyar i området vil bli sett under vatn.

Evakueringar er sett i gang i utsette kystområde.

Den amerikanske marinen har gjeve ordre om at rundt 30 skip som til vanleg er stasjonert i delstaten Virginia, skal stikka til sjøs for å unngå orkanen.

USAs nasjonale orkansenter varslar at Florence vil vera ein «ekstremt farleg» orkan når han slår inn over land i North Carolina eller South Carolina.

