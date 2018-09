Oljehovudkvarter under angrep i Libya

utenriks

Ifølgje nettavisa The Libyan Observatory har væpna menn storma bygninga etter at det først vart meldt om samanstøytar med vakter utanfor.

Libyske Alaan TV melder at seks opprørarar frå den ytterleggåande islamistgruppa IS har angripe bygninga, etter først å ha løyst ut sprengladningar utanfor.

Augevitne fortel at det stig røyk opp frå bygninga, som no er omringa av tryggingsstyrkar.

Oljenæringa er ryggrada i økonomien i landet, men kollapsa etter at opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land i 2011 styrta Muammar Gaddafis regime.

Oljeproduksjonen fall med meir enn to tredeler frå 1,6 millionar fat om dagen til under 500.000, og ulike militsgrupper har kjempa om kontroll over oljeanlegga.

Sal av olje står for 90 prosent av inntektene til staten og finansierer både lønningar i offentleg sektor og ulike subsidiar. Ei samlingsregjering med internasjonal støtte kontrollerer oljeinntektene i dag, men ei rivaliserande regjering aust i landet har etablert sin eigen sentralbank.

(©NPK)